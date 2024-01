Sci di fondo, Lapierre conquista la scalata del Cermis: il Tour de Ski 2024 va ad Amundsen

E’ di Jules Lapierre l’ultimo acuto del Tour de Ski 2024, gara a tappe valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo. Il francese ha infatti vinto la 10 km mass start final climb in tecnica libera disputata in Val di Fiemme, domando la temibile salita del Cermis. Alle sue spalle il tedesco Friedrich Moch, mentre ha completato il podio un altro francese, Hugo Lapalus. Per quanto riguarda gli azzurri, il migliore è stato Paolo Ventura, 16° a 1’36″3, che ha preceduto di poco Simone Daprà, 18° a 1’42″5. A punti anche Giandomenico Salvadori, 30° a 2’37″9, mentre Elia Barp non è andato oltre la 34^ piazza a 2’48″1.

L’altro atleta che ha festeggiato è il norvegese Harald Oestberg Amundsen, che grazie al quinto posto odierno si è laureato campione del Tour de Ski 2024. Vittoria ampiamente meritata da parte dello scandinavo, capace di rifilare 1’19″2 a Moch (secondo) e 1’32″8 a Lapalus (terzo). Paolo Ventura il miglior italiano con il 29° posto a 8’42″1. Più indietro Giandomenico Salvadori, 33° a 9’42″7, Elia Barp, 34° a 9’53″9, e Simone Daprà, 37° a 10’40″3.