Lazio, Sarri: “Ottima prestazione per 65 minuti, puniti dagli errori”

“La partita è stata buona fino al secondo gol subito, non abbiamo fatto entrare l’Inter nella nostra area. Una gara di ottimo livello per 65 minuti, abbiamo giocato alla pari con un avversario forte e siamo stati puniti da un errore e mezzo. I tifosi fischiano gli errori passati perché quella di stasera è una buona base da cui ripartire“. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter. “La palla va giocata dove la vedo e non dove me la indicano“, ha poi sottolineato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN spiegando l’errore sul gol di Lautaro Martinez.

Sarri ha poi proseguito: “La verità è che giochiamo tanto ma quest’anno facciamo fatica a concretizzare in rete. C’è da migliorare in area di rigore e dalle conclusioni da fuori, oggi abbiamo tirato in maniera indegna. Basta però vedere la differenza di gol con l’anno scorso nonostante giochiamo gli stessi palloni e creiamo poco di meno. Non abbiamo mai avuto gli attaccanti in ottime condizioni“. Lazio lo scorso anno seconda, quest’anno in difficoltà e al momento decima. “La nostra reale dimensione è una via di mezzo tra quello che abbiamo fatto l’anno scorso e quello che stiamo facendo quest’anno. Mi sono sembrato l’unico lucido nell’analisi della scorsa stagione, lì siamo stati bravi a inserirci“, ha concluso Sarri.