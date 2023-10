Serie C 2023/24: nel Girone A incredibile vittoria della Triestina, trionfa anche la Pergolettese

Sono appena terminate le gare delle 14.00 del Girone A di Serie C con la clamorosa vittoria in rimonta della Triestina per 2-1 contro la Lumezzane. A passare in vantaggio sono gli ospiti grazie alla rete di Regazzetti al 62′, ma gli alabardati nei minuti di recupero compiono una vera e propria impresa. Al 91′ infatti arriva il pareggio con Adorante, e due minuti più tardi Fofana sigla il gol vittoria. I biancorossi salgono così momentaneamente in terza posizione con 16 punti, mentre la Lume resta ferma a metà classifica a quota 10.

Vince anche la Pergolettese, che tra le mura amiche ha la meglio per 2-0 sul Trento. A decidere la gara sono le reti di due difensori sugli sviluppi di calcio d’angolo. I padroni di casa passano al 44′ con Piccinini, mentre il gol della sicurezza arriva al 69′ grazie a Tonoli. Tre punti che valgono l’ingresso nella zona playoff per la Pergo, momentaneamente sesta con 13 punti. Rimane ferma a quota 9 invece la compagine trentina. Nell’ultima gara del pomeriggio pari a reti bianche tra Pro Patria e Mantova. Gli ospiti falliscono così l’opportunità di portarsi in vetta in solitaria ma agganciano in testa con 17 punti il Padova, impegnato sul campo della Pro Sesto. Rimane in zona playout con 8 punti invece la Pro Patria.