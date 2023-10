Nazionale, Spalletti perde Zaccagni: sarà out anche contro l’Inghilterra

Ci ha provato fino alla fine, ma Mattia Zaccagni deve rinunciare all’impegno in nazionale. L’attaccante della Lazio non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida che attende martedì gli azzurri a Wembley contro l’Inghilterra. La Figc, infatti, ha reso noto che “il calciatore, a seguito dei test fisici effettuati ieri e oggi al CTF di Coverciano, non risulta essere in grado di poter essere disponibile per la gara di martedì a Londra con l’Inghilterra e sta facendo quindi rientro al proprio club di appartenenza”.