Tabellone Wta Zhengzhou 2023: Bronzetti, Cocciaretto e Paolini al via, Gauff prima testa di serie

Il tabellone completo del Wta di Zhengzhou, torneo che si disputa sul cemento cinese e che viene dopo il prestigioso torneo di Pechino. Saranno ben tre le italiane ai nastri di partenza: Elisabetta Cocciaretto che sfiderà al primo turno la russa Daria Kasatkina, ottava testa di serie del seeding, Jasmine Paolini che se la dovrà vedere con Liudmilla Samsonova ed infine Lucia Bronzetti, entrata in extremis, e che esordirà con la padrona di casa Guo. Tante stelle al via di questo torneo: da Coco Gauff ad Ons Jabeur senza dimenticare Maria Sakkari ed Elena Rybakina. Ecco il tabellone completo con tutti gli accoppiamenti e i risultati aggiornati giorno dopo giorno.

TABELLONE WTA ZHENGZHOU

(1) Gauff BYE

Martic vs Linette

Q vs Q

Kudermetova vs (6) Garcia

(4) Jabeur BYE

Bronzetti vs Guo

Q vs Bai

Cocciaretto vs (8) Kasatkina

(5) Muchova vs Q

Kalinina vs Q

Vekic vs Zheng

(3) Sakkari BYE

(7) Krejcikova vs Maria

Zhu vs Q

Samsonova vs Paolini

(2) Rybakina BYE