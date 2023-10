Serie C 2023/24: doppia vittoria esterna nel Girone B, vincono Torres e Ancona

Nella sesta giornata del Girone B di Serie C 2023/24 arrivano due vittorie in trasferta, entrambe per 0-1. La Torres si è imposta sul campo della Juventus Next Gen grazie alla rete di Liviero al 74′ dopo una gara dominata per larghi tratti. Nel finali i sardi sono rimasti in inferiorità numerica, ma i bianconeri non sono riusciti a creare chance nitide per acciuffare il pareggio. Nell’altra gara delle 14.00 ha vinto l’Ancona sul campo dell’Olbia. Anche qui vittoria nel finale, con Energe come match winner al minuto 80. Con questi risultati rimane in testa alla classifica a punteggio pieno con 18 punti la Torres, mentre l’Ancona fa uno scatto in avanti e raggiunge quota 7 punti. Ferme rispettivamente a 8 e 6 punti Olbia e Juventus Next Gen.