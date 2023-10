Italrugby femminile, ecco le trenta azzurre convocate per il WXV

La Nazionale femminile di rugby, archiviato il test match con il Giappone, è pronta per tornare in raduno a Parma a partire dal prossimo mercoledì 4 ottobre. Le azzurre lavoreranno in vista della partenza per il Sudafrica, dove disputerà la prima edizione del WXV, competizione che vedrà la squadra tricolore impegnata nella Divisione 2. In Sudafrica, con gara d’esordio a Stellenbosch e seguenti a Cape Town, l’Italia affronterà il Giappone il 13 ottobre, il Sudafrica il 20 ottobre e gli Stati Uniti il 28 ottobre.

Ecco la lista delle 30 atlete convocate per WXV: Gaia BUSO (Rugby Colorno, 1 cap), Beatrice CAPOMAGGI (ASD Villorba Rugby, 9 caps), Sofia CATELLANI (Rugby Colorno, esordiente), Giulia CAVINA (CUS MILANO, 1 cap), Alyssa D’INCÀ (ASD Villorba Rugby, 18 caps), Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 41 caps), Elena ERRICHIELLO (Unione Rugby Capitolina, esordiente), Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 47 caps), Alessandra FRANGIPANI (ASD Villorba Rugby, 3 caps), Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 92 caps), Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 64 caps), Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 5 caps), Laura GURIOLI (ASD Villorba Rugby, 4 caps), Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 44 caps), Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 43 caps), Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby, 22 caps), Nicole MASTRANGELO (Unione Rugby Capitolina, esordiente), Aura MUZZO (ASD Villorba Rugby, 38 caps), Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 26 caps), Alessia PILANI (Rugby Colorno, 2 cap), Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, 5 caps), Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 67 caps), Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 17 caps), Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 80 caps), Emanuela STECCA (ASD Villorba Rugby, 7 caps), Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 80 caps), Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 8 caps), Sara TOUNESI (Sale Sharks, 32 caps), Silvia TURANI (Harlequins, 27 caps), Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 20 caps).