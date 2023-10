Serie C 2023/2024, il Catania cala il poker: Chiricò e Di Carmine abbattono la Casertana

Il Catania spazza via la Casertana con un nettissimo 4-0 nel match del Pinto valevole per la sesta giornata del girone C del campionato di Serie C 2023/2024, grazie alle doppiette realizzate da Cosimo Chiricò e Samuel Di Carmine. In virtù di questo risultato gli etnei salgono a sette punti in classifica entrano in zona playoff, mentre i campani resta fermi a quota 4. Successo anche per il Messina che, grazie al gol di Plescia, stende 1-0 l’Avellino.

La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di gara, trovando la rete del vantaggio dopo appena sei minuti con un eurogol di Cosimo Chiricò, che vede Venturi fuori dai pali e lo beffa con una meravigliosa traiettoria dalla lunghissima distanza. La compagine campana prova a reagire affidandosi alle conclusioni di Montalto, che però non riesce ad avere la giusta precisione. Al 25′ gli etnei raddoppiano grazie a Samuel Di Carmine, che si avventa su una corta respinta di Venturi e deposita la sfera in fondo al sacco. I siciliani sono padroni del campo e, a pochi minuti dall’intervallo, sfiorano anche il tris con Rocca, che colpisce un clamoroso palo. Si torna negli spogliatori sul punteggio di 0-2.

In apertura di ripresa il Catania mette subito a referto la rete del 3-0, ancora con Samuel Di Carmine, che firma la sua personale doppietta battendo ancora una volta Venturi con un tiro di precisione. Al 56′ c’è spazio anche per la doppietta di Cosimo Chiricò, autore di un’altra magia con una splendida conclusione a giro sotto l’incrocio dei pali. La Casertana è in balia degli avversari e si rivela incapace di reagire e neanche l’espulsione al 78′ di Bocic riesce a dare una scossa ai campani. Nel finale la partita non regala più alcuna emozione e il Catania porta a casa tre punti molto pesanti in trasferta.