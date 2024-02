Serie C 2023/24: colpo della Carrarese in casa dell’Entella, vittorie esterne anche per Lumezzane e Vis Pesaro

Nelle ultime gare del sabato di Serie C, arriva la netta vittoria della Carrarese per 3-1 sul campo dell’Entella. A passare in vantaggio sono i padroni di casa, che sfruttano un errore difensivo e la sbloccano al 6′ con Lipani. I marmiferi però reagiscono in fretta e al 20′ trovano il pareggio con il tap-in di Della Latta. Nella ripresa arriva subito il 2-1 ospite con il gran destro di Panico, mentre al 70′ Finotto con un pallonetto fa 3-1 e chiude la gara. La Carrarese vola così al terzo posto in classifica con 45 punti, mentre l’Entella rimane fermo a quota 31 in nona posizione. Nell’altra gara del Girone B arriva un altro successo in trasferta, con la Vis Pesaro che si impone 2-0 sul campo della Fermana sempre più ultima. La doppietta di Karlsson invece porta i biancorossi temporaneamente fuori dalla zona play-out con 28 punti.

Nel Girone A invece il Lumezzane espugna lo stadio di Meda e batte il Renate 1-0 grazie al gol al 71′ di Spini, al quinto centro stagionale. Il Lume si porta così in sesta posizione con 38 punti, in piena zona play-off, mentre i nerazzurri rimangono nella parte bassa di classifica. Nell’altra gara il Legnago batte 2-1 l’Albinoleffe grazie a Giani e Svidercoschi nel giro di due minuti, al 35′ e 36′. Nel finale la rete della bandiera degli ospiti con Zanini. Nel Girone C invece il Potenza pareggia nel recupero 1-1 in casa del Monterosi. Saporiti al 91′ pareggia infatti la rete iniziale di Vano, e porta i rossoblù a un passo dalla zona play-off. Penultima posizione invece per il Monterosi con 16 punti, a pari con il Brindisi ultimo.