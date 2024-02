Liga: vittoria dell’Osasuna sul Real Sociedad, decisivo Budimir

L’Osasuna trova la vittoria in trasferta contro il Real Sociedad, nel match valido per la ventiquattresima giornata di campionato. La squadra ospite vince per 1-0, con Budimir che ha la meglio sulla difesa avversaria al 49′. Pareggio invece tra Alaves e Villarreal, finita 1-1. I padroni di casa trovano il vantaggio con Omorodion al 25′, con gli ospiti che poi pareggiano al 42′ grazie a Cuenca. Poco più tardi, Las Palmas vince sul Valencia per 2-0. Suarez trova il primo gol, registrato all’89’, mentre Cardona raddoppia al 95′.