Sanremo 2024, il football director della Juventus Cristiano Giuntoli presente in prima fila (FOTO)

C’è anche il football director della Juventus, Cristiano Giuntoli, nelle prime file della platea del teatro Ariston per assistere alla finale di Sanremo 2024. L’uomo mercato dei bianconeri difficilmente si trova alla kermesse per scovare qualche talento della musica, ma semplicemente da invitato a uno degli eventi più importanti, lui che è anche il ds campione d’Italia in carica. Un’opportunità, quella di essere a Sanremo, concessa a Giuntoli anche dal fatto che la sua Juve giocherà soltanto lunedì sera.

Giuntoli a #Sanremo2024 pronto ad accalappiarsi i giovani più interessanti pic.twitter.com/fRyPbHYGmo — Roberto Casassa (@CasassaRoberto) February 10, 2024