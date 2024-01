Serie C 2023/2024, torna a vincere la Juve Stabia: 3-1 a Potenza. Pareggi per Alessandria e Pro Patria

Dopo tre pareggi consecutivi, la Juve Stabia riprende alla grande la sua marcia in testa al girone C della Serie C 2023/2024. Nel match d’apertura della ventitreesima giornata le Vespe si sono imposte con un netto 3-0 sul campo del Potenza, mettendo in mostra una superiorità e una solidità indiscutibili. Per gli uomini di Guido Pagliuca arrivano così i tre punti, che valgono il momentaneo +7 sull’Avellino in attesa del posticipo di lunedì che vedrà gli irpini impegnati in casa contro il Sorrento.

A indirizzare la partita nel primo tempo è la doppietta di Adorante, che alla prima da titolare ripaga la fiducia con due splendidi colpi di testa che valgono i suoi primi gol con la maglia giallonera. Per il Potenza c’è rammarico per il gol annullato in avvio a Caturano per fuorigioco, per il resto però i padroni di casa evidenziano tante difficoltà difensive e anche una certa difficoltà nello scalfire la solidità degli avversari. A chiudere i conti, dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, ci pensa il neo-entrato Erradi con un ottimo inserimento che taglia in due la retroguardia potentina.

SERIE C 2023/2024: RISULTATI E CLASSIFICHE

Il sabato pomeriggio della Serie C si è aperto anche con due match del girone A, dove le emozioni sono però state decisamente meno presenti rispetto alla sfida del “Viviani”. Pareggio per 0-0 infatti sia in Alessandria-Arzignano che in Pro Patria-Albinoleffe, un punto a testa che serve a poco soprattutto per l’Alessandria fanalino di coda in classifica.