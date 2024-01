Highlights e gol Augsburg-Bayern Monaco 2-3: Bundesliga 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 15

Gli highlights e le azioni salienti di Augsburg-Bayern Monaco 2-3, match della diciannovesima giornata di Bundesliga. Un gol annullato a Rexhbecaj nel primo tempo fa suonare la sveglia in casa Bayern. Al 23′ √® Pavlovic a sbloccare il risultato, prima del raddoppio di Davies in un primo tempo guastato dall’infortunio di Coman. L’Augsburg reagisce con Demirovic, autore della rete che riapre tutto al 52′, ma Harry Kane al 58′ firma il 3-1 Nel finale la squadra di casa si riporta sul -1 con un rigore di Demirovic, ma non basta per sperare nella rimonta.