Serie B 2023/2024, lo Spezia torna a vincere: Pisa battuto. Tre squadre all’ultimo posto a 20 punti

Scossone alla salvezza nella ventiduesima giornata di Serie B. Le ultime tre della classe, Spezia, Lecco e Feralpisalò, chiudono il turno di campionato appaiate a quota 20 in classifica, a -1 dalla Ternana diciassettesima. Lo Spezia batte 3-2 il Pisa e torna a vincere dopo quattro gare a secco grazie alle reti nel primo tempo di Kouda (20′) e Verde (36′ e 46′), in risposta ai gol di Torregrossa (33′) e Bonfanti (76′). Goleada per la Feralpisalò che vince lo scontro diretto con il Lecco per 5-1. Martella al 10′ apre le marcature, poi si scatenano Felici (67′), Butic (autore di una doppietta al 71′ e all’86’) e Tonetto (94′). Il Lecco si sblocca all’80’ con Buso quando è ormai troppo tardi per imbastire una rimonta. Si allontana definitivamente dalla zona calda la Reggiana che supera 2-0 il Bari con le reti di Fiamozzi (23′) e Bianco (84′) e sale a 28 punti in classifica.