Napoli, Suor Rosa dopo la vittoria: “Un’altra partita così e ci ricoverano, finalmente esultiamo”

Il Napoli torna alla vittoria, ottenendo in volata il successo contro la Salernitana per 2-1. Tra i tanti tifosi, festeggia anche Suor Rosa Lupoli, abbadessa delle monache Clarisse ‘Trentatré’ di Napoli. La monaca di clausura, che pochi giorni fa si preoccupava per il futuro della propria squadra del cuore, torna a gioire e scrive sui propri canali social: “Un’altra partita così e ci ricoverano. Dopo 400 minuti finalmente esultiamo e gridiamo #ForzaNapoliSempre”.