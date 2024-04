Serie C 2023/2024: il Sorrento ritrova la vittoria dopo due mesi, Latina ko 3-1

Il Sorrento torna a vincere e lo fa per 3-1 contro il Latina nella 35ª giornata di Serie C 2023/2024. Padroni di casa che vanno avanti al 16′ con Ravasio, che ritrova la gioia del gol dopo oltre due mesi (29 gennaio contro l’Avellino). Match chiuso in avvio di secondo tempo con i gol di Martignago (48′) e De Francesco (62′). Inutile ai fini del risultato, il gol di Fabrizi all’82’. Sorrento che torna a fare tre punti dalla vittoria in casa con il Francavilla il 19 febbraio. I rossoneri ora sono al 10° posto con 45 punti. Latina che resta fermo a 51 punti all’ottavo posto e manca il sorpasso su Giugliano e Taranto.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA PARTITA

3-5-2 per il Sorrento con Albertazzi tra i pali e Fusco, Blondett, Loreto davanti a lui. Linea a 5 con Vitiello da una parte e Vitale dall’altra. In mezzo, De Francesco, La Monica e Cuccurullo. In avanti, tandem Martignago-Ravasio. 3-4-2-1 per il Latina con Vona, Cortinovic e Marino davanti a Guadagno. Sugli esterni Ercolano e Crecco. Mediana con Di Livio e Paganini. Dietro alla punta Mastroianni, ci sono D’Orazio e Riccardi.

Primo tempo con il Latina che prova a rendersi pericoloso sulle fasce con le iniziative di Crecco ed Ercolano. Il Sorrento trova il vantaggio alla prima vera occasione. Martignago mette in mezzo per Ravasio, che di testa la mette all’angolino e batte Guadagno al 16′. Fase centrale di tempo di stallo. Nel finale arrivano le occasioni per il Latina. E’ sfida tra Mastroianni e Albertazzi. Il portiere del Sorrento si supera al 37′ rispondendo alla spaccata del centravanti nerazzurro in piena area di rigore. Pochi minuti dopo, ci prova sempre Mastroianni da posizione defilata, ma Albertazzi risponde presente e permette ai suoi di andare all’intervallo in vantaggio 1-0.

Sorrento che è bravo a colpire in avvio di secondo tempo. Al 48′, Ravasio serve Martignago al limite dell’area, il centravanti stoppa e calcia di destro battendo un non del tutto incolpevole Guadagno. Latina in affanno e Sorrento che butta via il 3-0. Vitale si invola davanti a Guadagno in contropiede, ma prova a saltarlo, facendosi intercettare, invece di servire Martignago che avrebbe depositato il pallone in porta senza problemi. Funzionano anche i cambi di mister Maiuri. Badje entra al posto di Martignago e si guadagna un calcio di rigore subendo uno sgambetto in area da Cortinovis. Dal dischetto si presente De Francesco, che non sbaglia e fa 3-0 al 62′. Sorrento che nel finale gestisce il margine e riesce a tornare al successo dopo quasi due mesi. Inutile il gol di Fabrizi all’82’.