Premier League 2023/2024: colpo West Ham sui Wolves, pirotecnico 3-3 tra Aston Villa e Brentford

Pirotecnico 3-3 a Birmingham tra Aston Villa e Brentford nella sfida più interessante della trentaduesima giornata di Premier League 2023/2024. Al Villa Park la sblocca Watkins e nella ripresa raddoppia Rogers, poi clamoroso ribaltone a opera di Zanka, Mbeumo e Wissa nel giro di dieci minuti, quindi nuova parità per i ragazzi di Emery acciuffata all’81’ con Watkins, che consente ai padroni di casa di restare al quarto posto, anche se il Tottenham, prima inseguitrice, ha ora due partite in meno e solo tre punti di ritardo. Preziosissima vittoria per il West Ham in casa del Wolverhampton: Sarabia su rigore la sblocca nel primo tempo, Paquetà ancora su rigore e Ward-Prowse all’85’ firmano pari e sorpasso, poi ci sarebbe il 2-2 di Kilman al 99′ ma la rete è annullata col Var per fuorigioco. 0-1, infine, per il Newcastle a Craven Cottage: Fulham piegato da una rete di Guimaraes nel finale.

Vittoria importantissima per l’Everton a Goodison Park nello scontro salvezza col Burnley: un gol di Calvert-Lewin la decide nel cuore del primo tempo e così i Toffees salgono a quota 29, lasciando a 19 la quasi spacciata formazione ospite. Sempre in ottica salvezza, la matricola Luton si impone per 2-1 sul Bournemouth: rimontata la rete iniziale di Tavernier dai gol di Clark e poi Morris al 90′, padroni di casa che sono terzultimi ma a -3 dalla salvezza, ospiti saldamente a 41 e sconfitta tutto sommato ininfluente per una formazione che pare essere già in vacanza.