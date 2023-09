Serie C 2023/2024, girone A: vincono Padova e Renate, Novara e Atalanta U23 ko

di Michele Muzzarelli 57

Continua la marcia del Padova, che nella quarta giornata del girone A della Serie C 2023/2024 ha battuto per 2-0 il Novara davanti al pubblico amico dell'”Euganeo”. Un successo meritato, frutto delle reti di Varas e Bortolussi nel primo tempo. Con questi tre punti i patavini agganciano la testa della classifica a quota 10, in coabitazione con Virtus Verona e Mantova. Il Novara invece prosegue con il suo inizio di campionato davvero difficile, visto il solo punto raccolto finora dai ragazzi di Buzzegoli.

Rimane imbattuto anche il Renate, che sale a quota 8 punti in classifica grazie al sofferto successo per 1-0 ai danni dell’Atalanta U23. In questo caso a decidere la contesa è stato il gol di Mondonico, arrivato dopo meno di 10 minuti dal fischio d’inizio. La partita sembrava destinata a chiudersi già al 28′, quando uno sciagurato Masi ha lasciato in inferiorità numerica l’Atalanta per oltre un’ora. Nel secondo tempo però i cambi hanno stravolto l’inerzia della partita, con il Renate incapace di gestire il match e costretto a difendersi nonostante l’uomo in più. Molto attivo dalla panchina Cortinovis, migliore dei suoi nella ripresa e autore del palo che ha fatto sfiorare il pareggio agli orobici. Alla fine però i padroni di casa hanno retto l’onda d’urto, collezionando un’importante vittoria che li mantiene in alta classifica. L’Atalanta U23 rimane invece ferma a quota 4 punti.