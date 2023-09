Pagelle Real Sociedad-Inter 1-1, voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle di Real Sociedad-Inter 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la prima giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. A San Sebastian i nerazzurri in maglia arancio vanno in grossa difficoltà nel primo tempo e dopo quattro minuti sono già sotto per effetto del gol di Mendez, ma non riescono mai a reagire. Nella ripresa nonostante una reazione modesta degli ospiti c’è il gol di Lautaro Martinez nel finale. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro 6; Traorè 6, Zubeldia 6.5, Le Normand 6.5, Tierney 6 (17’st Munoz 6); Mendez 7 (40’st Pacheco sv), Zubimendi 6.5, Merino 6; Barrenetxea 6.5 (17’st Cho 6), Kubo 6 (27’st Odriozola 6), Oyarzabal 5.5 (27’st Sadiq 5.5). In panchina: Ayesa, Marrero, Gonzalez, Zakharyan, Magunazelaia, Turrientes, Olasagasti. Allenatore: Alguacil 6.5.

INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Pavard 6, De Vrij 6 (31’st Acerbi 6), Bastoni 5 (10’st Dimarco 6.5); Dumfries 6, Barella 5.5, Asllani 5.5 (10’st Frattesi 6.5), Mkhitaryan 6 (25’st Sanchez 5.5), Carlos Augusto 6.5; Lautaro 6.5, Arnautovic 5 (10’st Thuram 6.5). In panchina: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Darmian, Klaassen. Allenatore: Inzaghi 6.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra) 5.5.

RETI: 4’pt Mendez, 42’st Lautaro.

NOTE: serata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Asllani, Mkhitaryan, Pavard, Traorè, Zubeldia. Angoli: 7-4. Recupero: 1′, 6′.