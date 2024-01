Serie C 2023/2024, colpaccio in rimonta dell’Albinoleffe sulla Triestina. Crotone a valanga sulla Turris

Prosegue il sabato di Serie C dedicato alla ventunesima giornata della terza divisione calcistica italiana. Alle 18:30 si sono giocato 4 partite del Girone A e una singola sfida del Girone C. In quest’ultimo è arrivato il successo netto e perentorio da parte del Crotone, vincente per 4-0 in trasferta sulal Turris con una doppietta di Gomez e le reti di Loiacono e D’Ursi. Vittoria importante per la formazione calabrese, che raggiunge il Picerno a quota 38 punti in seconda posizione.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nel Girone A secco 3-0 con doppietta di Castelli e gol di Moretti da parte della Pro Patria sul Novara in quello che era a tutti gli effetti uno scontro salvezza. L’Atalanta U21 con un gol nel finale di Bonfanti regola 1-0 Trento, mentre Fiorenzuola e Pro Sesto non vanno oltre lo 0-0. Infine, gran rimonta dell’Albinoleffe sul campo della Triestina: doppietta di Celeghin per i padroni di casa, poi Longo segna la rete del 2-1 e Zoma tra l’80° e l’84° minuto ribalta il risultato.