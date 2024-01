Bundesliga 2023/2024: tris a Darmstadt, il Borussia Dortmund torna alla vittoria

Il Borussia Dortmund torna alla vittoria dopo quattro gare a secco con tre punti appena frutto di altrettanti pareggi e un ko e con un tris in casa del derelitto Darmstadt risale al quinto posto della classifica in solitaria a quota 30 punti. Nella sfida della diciassettesima giornata della Bundesliga, l’ultima del girone di andata, al Merck-Stadion am Bollenfalltor non c’è storia: Julian Brandt sblocca la partita al 24′ e la indirizza, visto che a quel punto l’ultima della classe fatica a reagire e c’è una salda gestione del BVB a inizio secondo tempo, mentre al 77′ ci pensa Marco Reus, subentrato nella ripresa, a firmare il raddoppio che chiude i giochi. A opera di Moukoko il tris in pieno recupero.

La squadra di Terzic sale così a quota 30 punti in classifica, è quinta e a meno tre dal Lipsia quarto nell’ultimo posto che vale la Champions League, appena 10 punti per la squadra di casa che così non si schioda dall’ultimo posto e dovrà cominciare a correre nel girone di ritorno se non vuole abbandonare la massima serie tedesca.