Serie A femminile: la Juventus trionfa in casa e piega per 2-1 il Milan

La Juventus conquista la vittoria nella dodicesima giornata di Serie A femminile. Le bianconere, in casa, hanno la meglio sul Milan, con la partita terminata 2-1. La formazione casalinga si porta in vantaggio con Bonansea al 25′, ma le avversarie trovano il pareggio poco più tardi, al minuto 31, con Staskova. Infine, è Cantone ha trovare la rete decisiva per la partita, con la palla che finisce tra i pali rossoneri al 52′.

In contemporanea, la Roma schiaccia Pomigliano per 3-0. Le padrone di casa trovano il vantaggio in breve tempo, con Viens che sblocca il risultato al minuto 12. Successivamente, è Feiersinger che pensa a raddoppiare a metà del primo tempo, con il cronometro sul trentesimo minuto e infine, al 52′, Haavi mette in cassaforte il risultato.