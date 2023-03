Serie C 2022/2023, la Juve Stabia rimonta il Pescara di Zeman sul 2-2. Crotone fermato dal Picerno

Il Pescara, alla prima del ritorno in panchina di Zednek Zeman, non va oltre un pareggio per 2-2 contro la Juve Stabia nel match dello stadio Adriatico valevole per la trentesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023: alla doppietta di Lescano rispondono le reti di Silipo e Zigoni. Anche il Crotone viene fermato sull’1-1 in casa del Picerno: marcature di Santarcangelo e D’Errico. Il Monopoli passa sul campo del Messina, mentre il Foggia stende 2-0 la Viterbese a domicilio. Terminano, invece, a reti bianche le sfide tra Giugliano e Taranto e tra Monterosi e Latina.

PESCARA-JUVE STABIA

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

I padroni di casa hanno un buon approccio alla partita, ma a costruire la prima occasione di giornata è la formazione ospite con una conclusione di Bentivegna deviata in corner da Plizzari. Con il passare dei minuti la squadra allenata da Zednek Zeman alza il ritmo facendo molto possesso palla nella metà campo avversaria, ma senza riuscire a concludere verso la porta. Al 36′ Desogus riceve da Palmiero e cerca l’angolino, ma non centra lo specchio. A pochi minuti dall’intervallo ci pensa Facundo Lescano a portare in vantaggio i biancazzurri con un preciso colpo di testa su assist di Mora che non lascia scampo a Russo. Si va a riposo sul parziale di 1-0.

In apertura di ripresa il Pescara trova immediatamente il raddoppio, ancora una volta grazie a Facundo Lescano, che realizza la sua personale doppietta sfruttando una clamorosa disattenzione della retroguardia delle Vespe. La Juve Stabia, dal suo canto, non si dà per vinta ma prova a scuotersi attraverso le sostituzioni di mister Pochesci. Dopo poco tempo le scelte del tecnico pagano poiché, nell’arco di soli tre minuti, i campani acciuffano il pareggio con le marcature dei due subentrati Andrea Silipo e Gianmarco Zigoni, entrambi a segno in contropiede. La partita resta molto intesa, ma alla fine le due squadre devono spartirsi la posta in palio.

PICERNO-CROTONE

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

Gli uomini guidati da Emilio Longo partono con il piede giusto, mettendo subito in difficoltà i rivali con alcune interessanti azioni offensive. Gomez e Chiricò, invece, sono i più pericolosi per la compagine calabrese, che però riesce soltanto a conquistare qualche calcio d’angolo. Nel finale di primo tempo i lucani provano a sfondare con dei traversoni di D’Angelo ed Esposito, che vengono facilmente neutralizzati da Dini. All’intervallo, dunque, il punteggio resta bloccato sullo 0-0.

Nella seconda frazione di gara il Picerno parte con il piede sull’acceleratore e al 59′ passa in vantaggio grazie ad Andrea Santarcangelo, dopo il tiro di Esposito respinto da Dini, mette a referto il tap-in vincente. La risposta del Crotone, però, non si fa attendere tanto che al 67′ Andrea D’Errico decide di mettersi in proprio, saltando due avversarie e trafiggendo Albertazzi con un potente destro che vale il pareggio. A questo punto la squadra di Lamberto Zauli tenta il tutto per tutti negli ultimi minuti di gioco, ma deve accontentarsi di un pareggio.