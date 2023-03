LIVE – Picerno-Crotone, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Picerno-Crotone, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci da due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro sfide e sperano di continuare la loro serie di risultati utili. La formazione calabrese, invece, ha vinto una sola gara nelle ultime quattro e vuole portare a casa i tre punti per consolidare il secondo posto, vista l’impossibilità di dare l’assalto al Catanzaro capolista. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di sabato 4 marzo, chi avrà la meglio?

Sportface.it seguirà il match in diretta e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

