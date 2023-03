Biathlon, Nove Mesto 2023: bis Roeiseland nell’inseguimento femminile, Vittozzi quinta

Marte Olsbu Roeiseland si concede il bis e dopo la sprint vince anche l’inseguimento a Nove Mesto, tappa della Coppa del Mondo di biathlon. La norvegese ha fatto gara di testa con la connazionale Tandrevold e la francese Anais Chevalier-Bouchet, con quest’ultima che si è staccata a qualche centinaia di metri dall’arrivo. Negli ultimi metri l’allungo decisivo lo mette a segno la 32enne, mentre Tandrevold per la quinta volta in stagione deve accontentarsi della seconda piazza. Poi le due francesi, con Julia Simon che arriva ai piedi del podio e riesce a stare davanti a Lisa Vittozzi, brava a tener dietro in volata le tedesche Herrmann e Kebinger.

C’è un pò di rammarico, perché sia Lisa che Dorothea Wierer son rimaste nel gruppetto di testa fino a metà gara, con dei poligoni immacolati. Poi qualche errore di troppo nella seconda parte, con Vittozzi che è comunque riuscita a limitare i danni e a rimanere nel gruppetto delle inseguitrici, mentre Dorothea chiude 15esima con quattro errori totali. Molto brave le altre azzurre: Rebecca Passler e Samuela Comola chiudono rispettivamente in 18esima e 19esima posizione, mentre Hannah Auchentaller compie una grande rimonta nella seconda metà di gara e finisce 30esima.

ORDINE DI ARRIVO

1. M. Roeiseland (NOR) 29:22.7

2. I. Tandrevold (NOR) +2.2

3. A. Chevalier-Bouchet (FRA) +15.3

4. J. Simon (FRA) +53.0

5. L. Vittozzi (ITA) +1:09.6

6. D.Herrmann-Wick (GER) +1:09.6

7. H. Kebinger (GER) +1:10.3

8. M. Davidova (CZE) +1:16.7

9. L.T. Hauser (AUT) +1:49.2

10. H. Oeberg (SWE) +1:54.4

15. D. Wierer (ITA) +2:13.9

18. R. Passler (ITA) +2:32.9

19. S. Comola (ITA) +2:38.7

30. H. Auchentaller (ITA) +3:09.5