Coppa Italia calcio femminile 2022/2023: Inter e Juventus pareggiano 1-1 nella semifinale d’andata

Oggi è andata in scena la semifinale d’andata tra Inter e Juventus, valida per la Coppa Italia 2022/2023. Le nerazzurre riescono a salvarsi e a trovare un pareggio 1-1 che tiene i giochi apertissimi in vista del ritorno. Grosso sblocca il match al 29′ portando in vantaggio le ragazze di Montemurro che provano a gestire il margine sulle avversarie che, al 65′ con Merio, trovano il gol del pareggio nel secondo tempo. Settimana prossima, sabato 11 marzo, si giocherà la semifinale di ritorno alle 14:30 in casa della Juventus.