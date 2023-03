Serie C 2022/2023, apoteosi Catanzaro: i calabresi tornano in Serie B dopo 17 anni

Esplode la festa giallorossa con cinque turni di anticipo, il Catanzaro torna in Serie B dopo 17 anni. Per coronare una lunga ed incredibile cavalcata è decisivo il successo per 2-0 contro il Gelbison nel match valevole per la trentatreesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023. grazie alle reti realizzate da Iemmello e Brignola. Il Crotone, invece, ribalta 3-2 la Viterbese all’Ezio Scida: ai gol di Semenzato e Barillà rispondono quelli di Tribuzzi, Gomez e D’Errico. Il Pescara torna alla vittoria superando 3-1 la Turris, mentre Picerno ed Latina passano in casa di Avellino e Juve Stabia. Colpi esterni anche per Gugliano e Messina nei confronti di Monopoli e Potenza.

GELBISON-CATANZARO 0-2

La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, colpendo un clamoroso palo dopo appena due minuti con Sounas. Il vantaggio per la corazzata giallorossa, però, è solo una questione di tempo poiché al 18′ ci pensa un colpo di testa su assist di Situm del solito Pietro Iemmello a sbloccare il punteggio. I padroni di casa accusano il colpo e rischiano di capitolare, ma pian piano trovano il coraggio di prendere iniziativa in fase offensiva e al 38′ impegnano i guantoni di Fulignati con un tiro di Nunziante. Al termine del primo tempo il tabellino recita 0-1 in favore della capolista del girone C.

Nella ripresa il Gelbison torna in campo con il giusto piglio, mostrandosi più determinato ed offensivo, ma sempre troppo impreciso sotto porta. Il Catanzaro, dal suo canto, si limita ad amministrare il minimo vantaggio sapendo che può essere ampiamente sufficiente per festeggiare la promozione in Serie B. La gara non regala particolari emozioni, ma in pieno recupero i ragazzi di Vincenzo Vivarini imprimono il sigillo finale sulla festa giallorossa con la marcatura del raddoppio di Enrico Brignola. Il Catanzaro batte 2-0 il Gelbison e torna in Serie B dopo 17 anni.

CROTONE-VITERBESE 3-2

Dopo un’iniziale fase di studio la prima grande occasione da rete viene costruita dalla formazione ospite con Jallow, che al 14′ salta Branduani, ma non centra lo specchio della porta con il suo tiro. Quattro minuti più tardi la squadra laziale trova il gol del vantaggio con Daniel Semenzato, bravo a depositare la sfera in rete senza lasciare scampo al portiere avversario. La reazione dei calabresi non si fa attendere tanto che alla mezz’ora colpiscono con un calcio di punizione indirizzato verso la porta da Petriccione. Nonostante i ripetuti tentativi dei rossoblù, le due squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.

In apertura della seconda frazione di gara la Viterbese conquista subito un calcio di rigore per un fallo di mano di Cuomo: sul dischetto si presenta Antonino Barillà, che spiazza Branduani e firma il raddoppio dei gialloblù. Il Crotone non ci sta e al 64′ accorcia le distanze con uno scatenato Alessio Tribuzzi, che due minuti più tardi sfiora la doppietta personale. Il pareggio dei calabresi è nell’aria, infatti al 78′ Guido Gomez fissa lo score sul 2-2 rimettendo completamente in bilico la partita. A pochi minuti dal triplice fischio i ragazzi guidati da Lamberto Zauli riescono addirittura a ribaltare completamente il risultato grazie alla marcatura di Andrea D’Errico, che consegna il successo al Crotone.