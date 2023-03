Formazioni ufficiali Psg-Rennes, Ligue 1 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Psg-Nantes, sfida valida per la ventottesima giornata della Ligue 1 2022/2023. Eliminati dalla Champions League e dalla Coppa di Francia, ai parigini non resta che concentrarsi sul campionato e amministrare un cospicuo vantaggio da qui a fine stagione. Ospite al Parco dei Principi il Rennes, che all’andata ha sconfitto di misura la squadra di Galtier e punta a ripetersi, inseguendo punti importanti in chiave Europa. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 17:05 di domenica 19 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PSG-RENNES

PSG: In attesa