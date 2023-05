Errani-Teichmann domani in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Sara Errani se la vedrà contro Jil Teichmann nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. La romagnola, grazie agli ottimi risultati ottenuti nel circuito minore, si è guadagnata la presenza in tabellone principale senza dover passare attraverso le qualificazioni. Il palcoscenico lo conosce alla perfezione. Nel 2012, infatti, colse una splendida quanto clamorosa finale arrendendosi solamente di fronte alla potenza della russa Maria Sharapova.

L’esame adesso non è dei più facili contro la svizzera, ormai da tantissimi mesi ai vertici del movimento femminile. Quest’ultima, non a caso, partirà ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti all’attivo da dover registrare. Errani ha il dovere di crederci, a maggior ragione dopo le buone performances offerte nel corso delle ultime settimane. In palio per la veterana azzurra un secondo turno fattibile contro una tra la rumena Irina Camelia Begu oppure l’ungherese Anna Bondar.

