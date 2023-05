Miami Heat-Boston Celtics stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-6 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Miami Heat e Boston Celtics, gara-6 della serie di playoff NBA 2022/2023. Miami ora non può più sbagliare o quasi. I Celtics sono riusciti a ricucire le distanze dallo 0-3 al 2-3 e gli Heat hanno un’ultima chance di chiudere davanti al loro pubblico invece di vedere la serie rimandata a gara-7. Boston invece inizia ad assaporare la possibilità di entrare nella storia della lega come la prima franchigia in grado di recuperare e vincere da 0-3 una serie di playoff. La palla a due è prevista per la notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 maggio alle 02:30. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass.