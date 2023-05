Playoff Serie C 2022/2023, il Potenza si aggiudica il derby lucano e avanza: Picerno sconfitto 1-0

Il Potenza espugna il campo del Picerno, si aggiudica il derby lucano e avanza al secondo turno dei Playoff di Serie C 2022/2023. Aveva bisogno della vittoria la squadra ospite, che difatti si è dimostrata più propositiva sin dalle prime battute, riuscendo però a trovare il gol vittoria solamente a 10′ dal termine della contesa.

Il primo tempo, come detto, è tutto di marca ospite, con gli uomini di Giuseppe Raffaele che gestiscono il pallone sin dalle fasi iniziali. Poca precisione, però, da parte dei giocatori, con una sola delle otto conclusioni totali giunte nei primi 45′ che trova lo specchio della porta. Il Picerno riesce ad uscire poco a poco, soprattutto nella fase centrale della frazione d’apertura, ma senza mai rendersi veramente pericoloso. La parte conclusiva del parziale è ancora del Potenza, ma si va all’intervallo a reti bianche.

La squadra allenata da Emilio Longo comprende che non può solo difendere il risultato e nella prima parte del secondo tempo inizia a farsi vedere maggiormente in avanti, ma dopo circa un quarto d’ora è di nuovo il Potenza che torna all’arrembaggio considerato il risultato. E alla fine il meritato vantaggio arriva a dieci minuti dalla fine con Demetrio Steffè, entrato poco prima al posto di Del Pinto. Il Picerno non riese a reagire, con gli ultimi minuti che continuano ad essere a favor degli ospiti, che dopo 4 minuti di recupero possono festeggiare il passaggio del turno.