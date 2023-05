Playoff Serie C 2023, secondo turno fase gironi: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti del secondo turno della fase interna ai gironi dei playoff di Serie C 2023: ecco dunque la composizione di questa fase della post season che qualifica per il primo turno a livello nazionale. Si giocheranno in tutto sei partite, due per ogni girone (A, B e C) ed entrano in gioco le squadre che hanno chiuso al quarto posto la stagione regolare (la quinta nel girone A). Le teste di serie saranno per l’appunto le compagini che esordiscono al secondo turno, le quali sfideranno giocando in casa la squadra peggio piazzata in regular season tra quelle che sono avanzate per ciascun girone, e la meglio piazzata che avanza, la quale giocherà in casa contro l’altra formazione (la seconda meglio piazzata). Di seguito ecco il riepilogo dei tabelloni.

TABELLONE SECONDO TURNO GIRONI

IN AGGIORNAMENTO

Girone A

Pro Sesto vs Peggiore qualificata

Migliore qualificata vs Seconda migliore qualificata

Girone B

Carrarese vs Peggiore qualificata

Migliore qualificata vs Seconda migliore qualificata

Girone C

Foggia vs Peggiore qualificata

Migliore qualificata vs Seconda migliore qualificata