Virtus Verona-Triestina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Virtus Verona-Triestina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Allo stadio Gavagnin-Nocini sale l’attesa per questa partita da dentro o fuori a eliminazione diretta nella competizione collaterale della Lega Pro: chi vincerà, la formazione scaligera o quella alabardata? Appuntamento alle ore 20.45 di martedì 3 ottobre, diretta tv o streaming attualmente non disponibile.