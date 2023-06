Pagelle Cesena-Lecco 3-6 dopo rigori, voti e tabellino semifinale ritorno playoff Serie C 2022/2023

Le pagelle e il tabellino di Cesena-Lecco 3-6 (d.c.r), match di ritorno della semifinale playoff della Serie C 2022/2023. Continua il sogno degli uomini di Foschi, che dopo aver eliminato Ancona e Pordenone volano in finale espugnando il Manuzzi-Orogel Stadium al termine di una lunghissima battaglia. Alla fine la lotteria dei rigori premia gli ospiti, che adesso cercheranno dopo oltre 50 anni il ritorno in Serie B. Di seguito i nostri voti ai protagonisti.

Le pagelle e il tabellino

Cesena: Tozzo 6.5, Ciofi 6 (99′ Mustacchio 5), Prestia 5.5 (75′ Celiento 6), Silvestri 6, Adamo 5.5 (75′ Albertini 6), De Rose 5.5, Brambilla 5.5 (64′ Chiarello 6), Mercadante 5, Bumbu 5.5 (46′ Saber 5.5), S.Shpendi 6.5, C.Shpendi 5 (64′ Ferrante 6). All. Toscano 6

Lecco: Melgrati 8, Lepore 7, Bianconi 6 (82′ Stanga 6), Celjak 6.5, Giudici 6, Zuccon 6.5, Girelli 6.5 (82′ Martorelli 5.5), Zambataro 6, Buso 7 (106′ Scapuzzi 6), Pinzauti 6 (74′ Bunino 6), Tordini 6 (59′ Doudou 6). All.Foschi 7

Arbitro: Collu di Cagliari 6

Marcatori: 56′ Buso

Ammoniti: Cekjak, Lepore, Martorelli, Giudici, Saber, Mustacchio

Recupero: 0′ pt, 4′ st, 1′ pts, 0’sts

Sequenza rigori

Celjak: gol

Mercadante: gol

Zuccon: gol

Stiven Shpendi: gol

Bunino: gol

Chiarello: gol

Scapuzzi: gol

Mustacchio: parato

Lepore: gol