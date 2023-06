Champions League, Terim: “L’Inter può farcela contro il City. Calhanoglu migliora di anno in anno”

Fatih Terim crede nell’Inter in Champions League che contro il Manchester City si giocherà la finale tredici anni dopo la finale di Madrid. L’ex allenatore di Milan e Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport, incentrando il discorso anche su Calhanoglu.

Le parole di Terim: “L’Inter può farcela. Mi aspetto una grande finale. Conosco molto bene Calhanoglu e ogni anni gioca sempre meglio, partita dopo partita. Ha molta intelligenza, è un grande giocatore che può fare qualsiasi cosa in campo. L’Inter è una grande squadra, non sarà facile per il Manchester City e in una finale tutto può succedere“.