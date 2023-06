Serie C 2022/2023, ritorno semifinale playoff: il Lecco vola in finale, Cesena battuto ai rigori

Prosegue la favola del Lecco, che conquista la finale dei playoff di Serie C 2022/2023 battendo il Cesena ai calci di rigore. Dopo la vittoria per 1-0 nei 120′, i lombardi hanno avuto la meglio dagli 11 metri con una sequenza perfetta fatta solo di gol. Un’altra impresa per gli uomini di Foschi, che dopo aver eliminato Ancona e Pordenone si prendono un altro scalpo di lusso. Resta solo il Foggia tra il Lecco e una Serie B che dalle parti del “Rigamonti-Ceppi” manca da oltre 50 anni.

La cronaca – Fin dai primi minuti appare evidente come il Lecco voglia cercare di fare la partita, con il Cesena più propenso a gestire il possesso ed evitare ritmi troppo alti. Nei primi minuti le migliori occasioni però sono proprio per i padroni di casa, visto che al 7′ Melgrati salva prima su Cristian Shpendi e poi su Silvestri. Con il passare dei minuti però il Lecco sale di colpi e si fa vedere con Giudici e Bianconi, mentre al 31′ Ciofi salva il Cesena con un provvidenziale anticipo su Buso. Ci prova anche Pinzauti, che chiama Tozzo alla respinta sul colpo di testa. Nel finale di primo tempo però il Cesena si fa vedere con Stiven Shpendi, che semina il panico in area di rigore e con un colpo sotto sfiora il palo. Si va quindi al riposo sullo 0-0.

La ripresa inizia con le prime sostituzioni, ma soprattuto al 50′ inizia con la grandissima occasione per il Cesena. Una palla sporca in area arriva a Cristian Shpendi, che da ottima posizione si gira e calcia clamorosamente sopra la traversa. Una manciata di minuti dopo, il Cesena viene punti dal vantaggio del Lecco: Girelli recupera palla a centrocampo e trova un perfetto filtrante per l’ex di turno Buso, che non viene chiuso al meglio da Prestia e con il diagonale trafigge Tozzo per il vantaggio ospite. Una volta trovato il vantaggio ovviamente gli uomini di Foschi abbassano il proprio baricentro, iniziando anche a sentire la fatica. Così torna protagonista Melgrati, che compie altre due ottime parate su Stiven Shpendi: in particolare da applausi la deviazione di puro istinto al minuto 80 su una conclusione ravvicinata. Negli ultimi minuti il Lecco soffre con ordine, senza più riuscire a ripartire se non per un guizzo di Buso che non trova compagni con l’assist in area. Alla fine le due squadre vanno così ai supplementari.

Nei 30 minuti successivi succede davvero poco, le occasioni sono poche e non certo clamorose mentre la stanchezza si diffonde sempre più soprattutto tra i giocatori del Lecco che ben presto capiscono di avere nei rigori la principale speranza. Il Cesena attacca ma con poca efficacia, così si decide tutto nella lotteria dei rigori dove Mustacchio commette l’unico, gravissimo errore che condanna i padroni di casa e consente a Lepore di segnare il rigore decisivo per il Lecco.