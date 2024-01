Highlights e gol Potenza-Juve Stabia 1-3, Serie C 2023/2024 girone C (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 3

Il video con highlights e gol di Potenza-Juve Stabia 1-3, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Al “Viviani” la capolista torna alla vittoria, dopo i tre pareggi consecutivi degli ultimi turni: decisiva la doppietta nel primo tempo di Adorante, che con due splendidi colpi di testa propizia i tre punti per gli uomini di Guido Pagliuca. A inizio ripresa arriva anche il tris con Erradi, poi nel finale la rete di Volpe serve solo a rendere più leggero il passivo per i padroni di casa.

SERIE C 2023/2024: RISULTATI E CLASSIFICHE

GLI HIGHLIGHTS