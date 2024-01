Highlights e gol Pescara-Sestri Levante 3-0: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 17

Gli highlights della partita tra Pescara e Sestri Levante, terminata 3-0. Il match, valido per la ventitreesima giornata di Serie 2023/24, ha visto i delfini salire in cattedra e controllare il gioco. In gol Cuppone, Merola e Di Pasquale nel facile tris abruzzese alla formazione ligure. Questi i momenti salienti dell’incontro.