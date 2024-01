Pattinaggio velocità, Coppa del Mondo: terzo posto il Team Pursuit maschile a Salt Lake City

A Sal Lake City, nello Utah, va in scena la seconda giornata della quinta tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità. Dopo il podio centrato da David Bosa nei 1000 metri, la squadra azzurra oggi colleziona un’altra medaglia di bronzo. Il Team Pursuit, composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti si aggrappa alla terza posizione in 3:36.69. A vincere la gara sono stati gli statunitensi in 3:33.66, che hanno registrato anche il nuovo record mondiale. Il secondo gradino è invece stato occupato dai norvegesi in 3:35.30. Nella categoria femminile, Laura Lorenzato, Francesca Lollobrigida e Veronica Luciani hanno ottenuto la quinta posizione in 2:58:90.

Nelle altre specialità di stasera, Daniele Di Stefano ha collezionato il settimo piazzamento in 1:44:65 nei 1500 di Divisione B, gara vinta dall’olandese Tim Prins in 1:43:53. Bene il tricolore anche nella 500 metri di Divisione B femminile, con Serena Pergher terza in 38.07, dietro solo alla norvegese Martin Ripsrud e all’olandese Isabel Grevelt. Nella finale A dei 1500 metri maschili il miglior piazzamento azzurro è il settimo posto di Alessio Trentini in 1:43:48, mentre sui 500 metri David Bosa si è classificato tredicesimo in 34.47.