Highlights e gol Monopoli-Latina 1-0, Playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi

1-0 il risultato nel match tra Monopoli e Latina, con i padroni di casa che hanno rispettato il pronostico e hanno ottenuto il passaggio al secondo turno dei Playoff Serie C 2022/2023. A decidere, in questo caso, è stato un gol all’82° minuto di Ernesto Starita, che ha permesso alla compagine pugliese di alimentare il proprio sogno di una difficile – ma ancora possibile – storica promozione in Serie B. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.