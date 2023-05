Serie C 2022/2023, primo turno Playoff: passa il Pontedera, Rimini battuto 2-1

Il Pontedera accede al secondo turno dei Playoff della Serie C 2022/2023, grazie alla vittoria casalinga per 2-1 contro il Rimini. Al “Mannucci” i padroni di casa centrano per la prima volta nella loro storia il passaggio del turno in post-season, al termine di un match deciso nei primi minuti da un approccio davvero convincente da parte dei toscani che sono entrati in campo con un piglio molto aggressivo nonostante l’opportunità di poter giocare anche per il pareggio.

La cronaca – Il Pontedera inizia fortissimo nei primi minuti, nonostante la possibilità di giocare per due risultati su tre. Prima Zaccagno salva su Cioffi, poi al 4′ ecco il vantaggio dei padroni di casa con Nicastro che di sinistro non lascia scampo e firma il gol dell’1-0 toscano. Il Rimini prova a reagire, ma al 10′ è già 2-0: è proprio Cioffi a firmare il raddoppio che incanala in maniera piuttosto chiara la contesa. Inizio scioccante quindi per il Rimini, che però cerca di ricomporsi e di reagire, anche se continuando a concedere troppi spazi negli ultimi 20 metri. Al 34′ però arriva il gol dei romagnoli con l’ex Santini, che sfrutta l’assist di Tonelli e la disattenzione della difesa avversaria per riaprire tutto. Si va quindi al riposo sul risultato di 2-1 in favore del Pontedera.

Al ritorno in campo la partita non continua con gli stessi ritmi elevati. Il Pontedera infatti pensa soprattutto a difendersi, mentre il Rimini fatica a rendersi pericoloso nei primi minuti. La grande occasione per gli ospiti arriva al 70′, quando Santini colpisce il palo con un tiro che avrebbe potuto cambiare la storia del confronto. Nel finale aumentano gli spazi a disposizione del Pontedera, che però fallisce a più riprese il colpo del ko soprattutto con Benedetti che non trova la porta di testa da pochi passi. Saltano anche i nervi al Rimini, con l’ex di turno Santini che viene espulso al minuto 88 per doppia ammonizione.