Highlights e gol Messina-Juve Stabia 0-1, quindicesima giornata Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 2

Il video con gli highlights di Messina-Juve Stabia 0-1, sfida valida per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C. A decidere la gara per gli ospiti è la rete al 36′ di Bellich, che si inserisce sul calcio di punizione di Buglio e buca la difesa avversaria per il gol vittoria. Il successo consente alla Juve Stabia di incrementare il proprio vantaggio in vetta alla classifica del Girone C.