Atalanta-Napoli, Gasperini: “Perso per un episodio. Scamacca? Giusto che oggi giocasse De Ketelaere”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta della sua Atalanta in casa contro il Napoli: “Pur giocando alla pari con le big, sono emersi alcuni episodi che non ci consentono di alzare il nostro livello. Quando la squadra si libera di alcune paure, crea difficoltà a tutti. Come già accaduto in passato, abbiamo perso la gara per un singolo episodio“.

Gasperini ha poi parlato della scelta di panchinare Gianluca Scamacca: “Era giusto che giocasse De Ketelaere, mentre Lookman è il migliore per condizione. Nella ripresa, invece, Charles è cresciuto e siamo andati avanti così“. Infine, sul prossimo impegno: “Giovedì ci aspetta una gara difficile in Europa contro lo Sporting. Siamo chiamati a fare risultato per centrare la qualificazione, poi si vedrà“.