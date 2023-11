Atalanta-Napoli, Mazzarri: “Non era facile vincere qui, ma speravo in un secondo tempo migliore”

Non poteva sperare in un ritorno migliore sulla panchina del Napoli Walter Mazzarri, che alla prima uscita ha centrato una bella vittoria contro l’Atalanta: “Non era semplice ottenere i tre punti in questo stadio. Onestamente non pensavo che avremmo sofferto nella ripresa, visto come avevamo giocato il primo tempo, invece siamo chiamati e gli avversari ci hanno messo in difficoltà. Speravo in un secondo tempo migliore“.

Mazzarri ha poi svelato su quali aspetti ha lavorato in questi ultimi giorni: “Ho cercato di toccare il tasto di una squadra che ha dominato l’ultimo campionato, esprimendo forse il miglior calcio d’Europa. Si sapeva che questa stagione sarebbe stata complicata, ma le squadre avversarie scendono comunque in campo consapevoli di affrontare i campioni d’Italia“. Infine, sui singoli: “Osimhen è prezioso per noi. Ha un minutaggio ridotto, ma per fortuna sta rientrando. A Kvaratskhelia invece ho chiesto di incrociarsi con Politano visto che, stando largo, c’era il rischio che lo raddoppiassero“.