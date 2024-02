Highlights e gol Entella-Carrarese 1-3: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 106

Il video con gli highlights di Entella-Carrarese 1-3, gara valida per la 25esima giornata del Girone B di Serie C. Passa subito in vantaggio la formazione di casa al 6′ con Lipani, ma gli ospiti pareggiano al 20′ con Della Latta. A inizio ripresa i marmiferi la ribaltano con Panico, poi con l’Entella in 10 uomini per l’espulsione lampo del neo entrato Montevago arriva anche il tris di Finotto al 70′ per il definitivo 3-1. Di seguito i gol e le azioni salienti.