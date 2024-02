Atp Cordoba 2024, un super Darderi sconfigge in tre set Baez: si regala finale e debutto in top 100

Prosegue la settimana da sogno di Luciano Darderi, che ha raggiunto la finale dell’ATP 250 di Cordoba 2024, la prima in carriera a livello Atp. Partito dalle qualificazioni, l’azzurro ha vinto partite su partite ed è riuscito a spingersi sino all’atto conclusivo del torneo grazie a un tennis di alto livello. Particolarmente prestigioso l’ultimo successo ottenuto, in semifinale ai danni del beniamino di casa Sebastian Baez, seconda forza del seeding nonché numero 26 del ranking. Darderi ha avuto la meglio dopo 2h23′ di gioco con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 ed ha staccato il pass per la finale.

Ma non solo, dato che grazie a questo risultato a partire da lunedì farà il suo esordio tra i primi 100 giocatori del mondo. Cosa manca? La ciliegina sulla torta. Darderi non vuole infatti accontentarsi e proverà a conquistare il suo primo titolo nel circuito maggiore: il suo avversario in finale sarà il beniamino di casa Facundo Bagnis, anche lui partito dalle qualificazioni. L’argentino ha sicuramente più esperienza, ma i precedenti sono in parità (1-1) e secondo i bookmakers sarà Luciano a scendere in campo con i favori del pronostico.