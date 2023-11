Conference League, Matic: “Fiorentina più forte economicamente, dobbiamo sbagliare poco”

Il tecnico del Cukaricki Igor Matic ha parlato alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina: “Nella gara di domani i nostri giocatori dovranno sbagliare poco, non come accaduto all’inizio della sfida di andata. La squadra viola è molto più preparata e forte a livello economico, noi abbiamo avuto grandi problemi questa stagione avendo perso fino a sette giocatori per assenze. Il risultato non è stato clamoroso perché dobbiamo dare un sostegno ai giovani“. Matic ha poi proseguito: “La Fiorentina è una squadra molto importante e ha fatto grandi risultati, anche con la Juventus se l’è giocata. Ho grande stima da parte loro e domani mi aspetto una buona partita. La scorsa sfida a Firenze avevamo avuto solo due giorni per riposare ma non deve essere un alibi: domani dare il nostro meglio“.

Infine Matic ha chiosato: “Ho letto una statistica in cui il Cukaricki ha avuto più il pallone due settimane fa della Juventus. Il problema sono stati i nostri errori ma in partita serve anche fortuna, mi auguro che domani i miei ragazzi siano più concentrati per arrivare al risultato. Poi con un giocatore in meno diventa sempre molto difficile. Per noi è stato un grosso handicap“.