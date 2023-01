Coppa Italia Serie C 2022/2023, Entella di misura nella semifinale d’andata con il Vicenza: 1-0 di Morosini

Termina 1-0 la semifinale d’andata della Coppa Italia della Serie C 2022/2023 tra Virtus Entella e Vicenza. Una sola rete, ma nessuna clamorosa azione da gol, con due squadre abbottonate, che pensano più a non subire gol piuttosto che a segnarlo. Decide, per ora, il gol di Morosini arrivato al minuto 66′. La gara di recupero è adesso fissata per il prossimo 15 febbraio.

TABELLONE E RISULTATI

Gara che non parte forte, con entrambe le squadre che si studiano nei primissimi minuti. Meglio il Vicenza dal punto di vista del possesso palla, ma l’Entella prova sempre a ripartire in contropiede. Nulla accadde nella prima frazione. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Il secondo tempo comincia sulla falsa riga del primo. Il match però si sblocca al minuto 66′, quando Sandon stende Faggioli in area. Calcio di rigore: dal dischetto si presenta Morosini che non sbaglia. L’Entella va anche vicina al raddoppio, quando con un tiro cross anche abbastanza fortuito, Paolucci colpisce il palo. Nient’altro da segnalare in questo match un po’ spento. La gara si chiude 1-0 per i padroni di casa.