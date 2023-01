Milan-Inter, gol Dimarco: grande assist di Barella, è 0-1 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 33

L’Inter è in vantaggio. Nella Supercoppa contro il Milan, in corso di svolgimento in Arabia Saudita, i ragazzi di Simone Inzaghi sbloccano il risultato dopo pochi minuti grazie ad una bellissima azione orchestrata con Barella che serve Dimarco. L’ala nerazzurra apre il piattone e fa 1-0. Check sul possibile fuorigioco, ma è tutto regolare. Ecco il video del gol.