Supercoppa, tanti posti vuoti al King Fahd Stadium. E gli italiani sono 400

“Sradicare un torneo mi rattrista”. Lo ha detto oggi il presidente della Figc Gabriele Gravina in occasione della presentazione dei nuovi kit azzurri targati Adidas. Il riferimento è alla finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, in programma a Riyadh, in Arabia Saudita, al King Fahd Stadium. Gravina aveva annunciato che gli italiani attesi sarebbero stati solo “400 su 58 mila spettatori”. Lo stadio, che ha capienza di 68.000 spettatori, si presenta con tanti buchi e posti vuoti. A San Siro, per la terza finale della storia tra le due compagini milanesi, si sarebbe chiaramente respirato un clima diverso, più affascinante. Ma in questo momento il calcio insegue ricavi e profitti per trovare quell'”equilibrio economico-gestionale” che toglie il sonno ai vertici della Serie A. Fino a quel momento lo spettacolo della Supercoppa Italiana è affare dell’Arabia Saudita, che non sembra ancora esserne attratta al punto da far registrare un sold out.